ООН анонсировала переговоры с Россией в Женеве на высоком уровне

Они пройдут на следующей неделе

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из России для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы", - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее агентство Reuters написало, что власти Украины начали вести переговоры в онлайн-формате со своими западными коллегами для продления зерновой сделки.

22 июля 2022 года в Стамбуле были заключены договоренности об экспорте продовольствия с Украины. Вывоз зерна осуществляется из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Россия, Турция, Украина и ООН создали Совместный координационный центр в Стамбуле с целью не допустить контрабанду оружия и исключить провокации.

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