Десантники поздравили женщин на передовой

Врачам и медсёстрам вручили цветы

Поздравления с праздником принимают женщины на передовой. Российские десантники подарили цветы врачам и медсёстрам, которые спасают жизни защитников Донбасса. Трогательные кадры опубликовало Минобороны.

Эти женщины с бесстрашием героев работают и под мощными обстрелами, и в тыловых районах. Кажется, что хрупких медсестёр просто невозможно выбить из колеи.

Несмотря на все сложности, они круглосуточно заботятся о своих пациентах, и помогают им восстанавливать здоровье. Каждая из участниц этого медицинского отряда удостоена государственной награды, в том числе медалей "За отвагу" и "За спасение погибавших", сообщает "ТВ Центр".

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