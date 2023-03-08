Десятки человек пострадали во время протестов в Тбилиси

Акцию оппозиции разогнала полиция

Несколько десятков человек пострадали во время протестов в Грузии. Многим из них потребовалась госпитализация. Больше тысячи митингующих собрались накануне на площади у здания парламента в Тбилиси, сообщает "ТВ Центр".

Манифестанты сначала требовали снять с рассмотрения проект закона об иностранных агентах. Но вечером депутаты всё же приняли его в первом чтении, после чего обстановка на улицах резко накалилась.

Участники акции начали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, стражи порядка применили водомёты и слезоточивый газ.

Лишь к утру спецназу удалось взять под контроль площадь перед парламентом, но лидеры оппозиции уже призвали своих сторонников выходить на новую акцию протеста сегодня днём.

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