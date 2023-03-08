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В Артёмовске сложилась критическая ситуация для ВСУ

11:48
  • среда
  • 08 марта 2023

Бои идут за каждый дом

Российские военные предотвратили попытку прорыва националистов на краснолиманском направлении в ЛНР. В ходе боя наши подразделения уничтожили группу пехоты ВСУ. А в Артёмовске радикалы практически оказались в западне. Наши штурмовые группы полностью заняли кварталы к востоку от реки Бахмутки. Все пути из города находятся под огневым контролем российских войск.
Вокруг Артёмовска идут серьёзные бои

С каждым часом российские спецназовцы захватывают всё новые кварталы в Артёмовске. Штурмовые группы вплотную подошли к трассе на Часов Яр и взяли её под огневой контроль. Это значит, что управлять отступлением из Артёмовска генштаб ВСУ теперь просто не в состоянии. Сегодня уже вся восточная часть города занята российскими подразделениями, сообщает "ТВ Центр".

В Угледаре морские пехотинцы продвигаются на южных окраинах и занимают новые позиции в дачном поселке. Бои идут за каждый дом. Батареи наносят массированные удары по боевикам на всех направлениях. В Донецке на дорогах введён усиленный режим. В разгаре операция "Вам любимые". За спиной у бойцов автоматы и обязательно цветы.

В тыловом госпитале ВДВ врачи и медсестры каждый день спасают раненых бойцов. Вот и сегодня - сначала операция. И только потом цветы и дружеское чаепитие с коллегами.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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