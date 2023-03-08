Западная пресса выгораживает виновных во взрывах "Северных потоков"

Цель - скрыть истинных исполнителей преступления

Новую гипотезу о терактах на "Северных потоках" опубликовали ведущие западные СМИ. Американская "Нью-Йорк Таймс" и немецкая "Цайт" заявили, что США и Великобритания не причастны к атакам. За ними якобы стоит Украина. Статьи вышли одновременно. Даже иностранные эксперты отнеслись к выводам журналистов скептически, сообщает "ТВ Центр".

То, что западные журналисты падки на сенсации, общеизвестно. Но эта публикация стоит в отдельном ряду. Обосновывая свою версию терактов на "Северных потоках" "Нью-Йорк таймс" ссылается на некие достоверные источники, но ожидаемо их не называет.

Месяц после публикации журналиста Сеймура Хёрша американские власти не могли дать конкретных комментариев, а просто все отрицали. Американские же журналисты и вовсе словно воды в рот набрали. А теперь вдруг такой поворот. Причина очевидна: в руководстве США наконец придумали, что ответить. Естественно, через СМИ - вроде бы и неофициально, но пусть общественность знает, как все, якобы, было на самом деле.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: "Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ. Как американские чиновники могут что-то предполагать без расследования? Нас по-прежнему не допускают до следствия. Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов. Это всё не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет".

Но ООН тоже молчит. А ведь возглавить расследование по "Северным потокам" Россия предлагала лично генсеку Гутерришу. В итоге рождаются такие вот версии. Более того, практически одновременно с "Нью-Йорк таймс" статью по этой теме опубликовала и немецкая "Цайт", уже с некоторыми подробностями.

Речь идёт о яхте, арендованной компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По данным следствия, операция на море была проведена группой из шести человек. В ней участвовали пятеро мужчин и одна женщина. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и разместили её там.

Такой выстрел дуплетом прессы двух стран - наверняка итог договоренностей президента Байдена и канцлера Шольца на недавней встрече в Вашингтоне. Главная цель - прикрыть истинных заказчиков и исполнителей терактов, переведя стрелки на тех, кто тоже был в заинтересован в уничтожении "Северных потоков", а это, безусловно, Украина.

Но тогда получается, что Штаты подставляют Киев. Поэтому особо оговаривается: доказательств причастности Владимира Зеленского и его окружения к диверсии нет. Но действовать могли неизвестные силы, имеющие связи с украинским правительством или его спецслужбами, которые свои действия с Белым домом не согласовывают.

Звучит занимательно, но верится с трудом. Как и в целом в то, что украинские специалисты без соответствующей подготовки, без спецтехники могли реализовать столь сложную операцию. Впрочем, наблюдатели уже шутят: у подводного флота Украины давние корни. Еще в XVI веке казаки использовали для погружения и незаметного подхода к противнику так называемые "чайки". А журналист Сеймур Хёрш, говоря о публикации про возможную причастность проукраинской группировки к атакам на "Северные потоки", рассмеялся.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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