Ратная палата сделала бесплатный вход для женщин 8 марта

В музее представлены уникальные экспонаты

В Международный женский день многие культурные центры, парки и музеи подготовили для своих гостей праздничные мероприятия. Сегодня дамы смогут бесплатно посетить Ратную палату в Царском Селе.

В музее представлены мундирные платья супруги и дочерей Николая II, предметы походного быта начала прошлого века, а также одежда сестёр милосердия.

На экспозиции побывала корреспондент "ТВ Центра" Анна Морозова (смотрите видео).

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