Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

В столице запущены несколько полезных сервисов

Московские власти помогают женщинам открыть бизнес. О помощи города в этом направлении рассказал Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" мэр отметил, что специалисты флагманских центров "Моя работа готовят индивидуальный карьерный сценарий, а в центре занятости "Моя карьера" можно получить статус самозанятой.

Для мам, которым сложно вернуться на работу, создана программа "Мама работает". Также в Москве запущен сервис "Мама онлайн", он помогает женщинам с детьми освоить новые навыки или сменить сферу деятельности.

Поставить проект на ноги помогает "Малый бизнес Москвы", а по вопросам, связанным с семьёй, женщины могут обратиться в "Мой семейный центр".

Наконец, популярный проект "Московское долголетие" проводит занятия для москвичек старше 55 лет, заключил Собянин.

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