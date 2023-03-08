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Собянин: Сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

12:50
  • среда
  • 08 марта 2023

Это - профессионалы своего дела

Более трети работников Московского метрополитена – женщины. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что эту часть коллектива подземки точно нельзя назвать слабой. Удивительные профессионалы своего дела, без которых столичный транспорт не был бы таким надёжным и комфортным, так он охарактеризовал работающих в метро женщин.

Собянин перечислил профессии, которые доступны женщинам - дежурные по станциям, регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю, а с 2021 года - ещё и машинист электропоезда.

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