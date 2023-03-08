У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки ощутили жители нескольких городов

Жители, как минимум, трёх населённых пунктов на Камчатке ощутили землетрясение магнитудой 6,1. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, его эпицентр находился в акватории Тихого океана у южного берге полуострова.

В посёлке Озерновском, а также отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощущались подземные толчки силой до четырёх баллов. В домах качались люстры, звенела посуда.

Согласно данным первичного осмотра, социальные и коммунальные объекты не пострадали. Система ЖКХ и энергетики работает в штатном режиме.

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