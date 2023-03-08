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Путин вручил награды выдающимся женщинам России

14:08
  • среда
  • 08 марта 2023

Президент поздравил их с праздником

Российские женщины вносят огромный вклад в развитие государства и достижение общенациональных задач. В стране нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов. Об этом в Кремле на церемонии вручения госнаград выдающимся женщинам страны заявил Владимир Путин.
Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент тепло поздравил женщин с праздником и отметил их заслуги перед страной. Глава государства также констатировал, что Россия столкнулась с прямыми угрозами для своей безопасности и суверенитета. При этом Путин заявил о готовности граждан страны защищать будущее и отстаивать правду, передаёт ТАСС.

На торжественной церемонии в Кремле присутствовали 20 женщин -  представительниц различных профессий. Высокие награды из рук президента, в частности, получили министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Галина Алексеева.

Ранее Владимир Путин поздравил женщин с праздником. Президент сказал, что Международный женский день отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами.

Глава государства отдельно поздравил женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию – защиту Родины. "Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закалённых бойцов", - сказал президент.

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Владимир Путин вручает награды
Владимир Путин вручает награды
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин вручает награды
Владимир Путин вручает награды
Владимир Путин вручает награды
Владимир Путин вручает награды
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