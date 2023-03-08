Собянин: Во всех столичных поликлиниках появился цифровой паспорт учреждения

Улучшилось качество оказания медпомощи населению
Главные врачи московских поликлиник теперь могут онлайн следить за работой с пациентами во всех филиалах своих учреждений. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в амбулаториях Москвы заработал цифровой паспорт - новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией. Теперь руководители поликлиник смогут более досконально следить за здоровьем пациентов.
В паспорте отображаются данные о работе и качестве оказания медицинской помощи в поликлинике; сводная статистика по пациентам; отклонения в лабораторных исследованиях и другие показатели.
Собянин указал, что Москва уже более десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сегодня одной из главных задач является развитие единой цифровой платформы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"