Собянин: Во всех столичных поликлиниках появился цифровой паспорт учреждения

Улучшилось качество оказания медпомощи населению

Главные врачи московских поликлиник теперь могут онлайн следить за работой с пациентами во всех филиалах своих учреждений. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в амбулаториях Москвы заработал цифровой паспорт - новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией. Теперь руководители поликлиник смогут более досконально следить за здоровьем пациентов.

В паспорте отображаются данные о работе и качестве оказания медицинской помощи в поликлинике; сводная статистика по пациентам; отклонения в лабораторных исследованиях и другие показатели.

Собянин указал, что Москва уже более десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сегодня одной из главных задач является развитие единой цифровой платформы.

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