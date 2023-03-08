В ФРГ провели обыск на судне, связанном со взрывами "Северных потоков"

Корабль осмотрели в январе 2023 года

В Германии силовики провели обыск на судне, которое может быть связано с терактом на двух нитках газопроводов "Северный поток". Факт обыска подтвердила федеральная прокуратура Германии, сообщает РИА Новости.

Обыск производился с 18 по 20 января. Причина – подозрительная аренда корабля. У прокуратуры были подозрения, что он мог использоваться для перевозки взрывных устройств, задействованных в подрыве "Северных потоков".

"Достоверных доказательств по этому поводу в настоящее время нет", - сообщили в прокуратуре.

Взрывы на двух нитках газопроводов произошли 26 сентября 2022 в Балтийском море. На этой неделе газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя газопроводов стоит некая проукраинская группировка. Одновременно в немецкой газете Zeit появилась публикация о том, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

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