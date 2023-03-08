В двух регионах пресечены действия десяти украинских разведгрупп

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные заявили, что пресекли деятельность десяти украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки на донецком направлении уничтожено более 180 украинских солдат, два танка и три БМП. На херсонском направлении нанесён удар по скоплению боевой силы и техники противника: уничтожены до 50 военнослужащих и гаубица Д-30.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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