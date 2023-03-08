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Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка "Руднёво"

15:40
  • среда
  • 08 марта 2023

Парк войдёт в ОЭЗ "Технополис Москва"

При строительстве индустриального парка "Руднёво" используются передовые технологии. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что элементы зданий производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор. Недавно в парке появилось здание конструкторского бюро с опытно-производственным цехом, а всего построены 16 корпусов.

Индустриальный парк "Руднëво" станет шестой площадкой особой экономической зоны "Технополис Москва".

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