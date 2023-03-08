Экс-глава Белгорода арестован по делу о крупной взятке

Антон Иванов обвиняется в получении почти трёх миллионов рублей

Бывший глава Белгорода Антон Иванов отправлен под стражу по делу о взятке. Такое решение принял Свердловский районный суд областного центра.

Иванова обвиняют в получении взятки в размере почти трёх миллионов рублей. Известно, что взятка была в виде автомобиля, сообщает ТАСС.

Антон Иванов был избран горсоветом Белгорода на пост мэра в декабре 2021 года. В конце июня 2022 года Иванов объявил об уходе в отставку.

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