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Москалькова: Киев отказался от обмена 70 бойцов ВСУ

17:54
  • среда
  • 08 марта 2023

Они остались в России

Украина отказалась от обмена 70 своих военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В своём Telegram-канале она опубликовала список военных, которых Киев не захотел обменять.

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7 марта из украинского плена вернулись на родину 90 российских солдат. Москалькова в тот же день заявила, что договоренность была об обмене в формате "160 на 160", однако украинская сторона не согласилась.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Тем не менее, диалог между Москвой и Киевом продолжается исключительно в гуманитарном формате: стороны периодически договариваются об обмене поенными.

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