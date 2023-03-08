Москалькова: Киев отказался от обмена 70 бойцов ВСУ

Они остались в России

Украина отказалась от обмена 70 своих военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В своём Telegram-канале она опубликовала список военных, которых Киев не захотел обменять.

7 марта из украинского плена вернулись на родину 90 российских солдат. Москалькова в тот же день заявила, что договоренность была об обмене в формате "160 на 160", однако украинская сторона не согласилась.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Тем не менее, диалог между Москвой и Киевом продолжается исключительно в гуманитарном формате: стороны периодически договариваются об обмене поенными.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"