Генсек НАТО признал успехи России в Артёмовске

По мнению Столтенберга, город скоро будет освобождён

Успехи России в Артёмовске признаны на международном уровне. Генсек НАТО допустил падение города в ближайшие дни.

Впервые штурм этого города в ДНР прокомментировали на столь высоком уровне. Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО не должны недооценивать Россию.

Генсек НАТО также призвал продолжать оказывать поддержку Украине. Он отметил, что за последний год союзники оказали Киеву военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около 150 миллиардов долларов.

По состоянию на 8 марта, российские штурмовые подразделения продвинулись до центра Артёмовска. Кроме того, Россия взяла под огневой контроль почти все дороги, ведущие в город.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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