Москвичей предупредили о возвращении морозов

В столице резко похолодает

Несмотря на наступление календарной зимы, в Москву ещё вернуться зимние морозы. Гидрометцентр России предупреждает, что в ночь на 11 марта столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 17 градусов.

Морозы будут краткосрочными: уже днём в субботу воздух прогреется до нуля градусов, местами пройдут небольшие осадки.

Согласно прогнозу синоптиков, к середине следующей недели температура в Москве и Подмосковье поднимется до плюс шести градусов.

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