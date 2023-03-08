США сняли санкции с дочерних структур Сбербанка

Они зарегистрированы в Казахстане

Министерство финансов США вывело из-под санкций ряд дочерних структур Сбербанка. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на заявлении американского ведомства.

Согласно документу, в общей сложности из-под санкций были выведены четыре дочки российского банка. Все структуры зарегистрированы в Казахстане.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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