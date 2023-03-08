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"Держим кулаки, молимся": Авербух рассказал о состоянии Костомарова

19:57
  • среда
  • 08 марта 2023

Фигурист по-прежнему в больнице

Состояние фигуриста Романа Костомарова понемногу улучшается. Об этом журналистам рассказал его коллега, продюсер ежегодного всероссийского тура "Ледниковый период. Снова вместе" Илья Авербух.

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"Есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний", - цитирует Авербуха ТАСС.

4 марта появились сообщения, что Роман Костомаров начал приходить в сознание и немного двигаться.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведён в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сейчас Костомаров отключён от этого аппарата.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

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