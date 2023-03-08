"Держим кулаки, молимся": Авербух рассказал о состоянии Костомарова

Фигурист по-прежнему в больнице

Состояние фигуриста Романа Костомарова понемногу улучшается. Об этом журналистам рассказал его коллега, продюсер ежегодного всероссийского тура "Ледниковый период. Снова вместе" Илья Авербух.

"Есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний", - цитирует Авербуха ТАСС.

4 марта появились сообщения, что Роман Костомаров начал приходить в сознание и немного двигаться.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведён в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сейчас Костомаров отключён от этого аппарата.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

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