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Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удары по военным объектам ВСУ

08:47
  • четверг
  • 09 марта 2023

Минобороны показало кадры боевой работы армейской авиации

Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 нанесли удары по военным объектам националистов. Кадры боевой работы армейской авиации, которая задействована в спецоперации по защите Донбасса, опубликовало наше Минобороны.
Минобороны показало ювелирную работу артиллеристов

"Аллигаторы" летают на малых высотах и постоянно маневрируют, чтобы не дать возможности сработать вражеским системам ПВО. Выйдя в заданный район, вертолётчики резко взмывают вверх и выпускают ракеты. На этот раз уничтожены опорные пункты и бронетехника радикалов.

Выполнив поставленную задачу, пилоты возвращаются на базу для пополнения боекомплекта и дозаправки. Военная авиация также применяется для сопровождения колонн нашей техники, доставки грузов и поддержки подразделений, действующих на земле.

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