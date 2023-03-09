Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удары по военным объектам ВСУ

Минобороны показало кадры боевой работы армейской авиации

Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 нанесли удары по военным объектам националистов. Кадры боевой работы армейской авиации, которая задействована в спецоперации по защите Донбасса, опубликовало наше Минобороны.

"Аллигаторы" летают на малых высотах и постоянно маневрируют, чтобы не дать возможности сработать вражеским системам ПВО. Выйдя в заданный район, вертолётчики резко взмывают вверх и выпускают ракеты. На этот раз уничтожены опорные пункты и бронетехника радикалов.

Выполнив поставленную задачу, пилоты возвращаются на базу для пополнения боекомплекта и дозаправки. Военная авиация также применяется для сопровождения колонн нашей техники, доставки грузов и поддержки подразделений, действующих на земле.

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