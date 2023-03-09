ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

08:48
  • четверг
  • 09 марта 2023

Они проявили мужество

Новые данные о подвигах наших военнослужащих, которые с честью и мужеством защищают жителей Донбасса.

Рядовой Шамиль Магомедшапиев в ходе освобождения одного из населённых пунктов вывел из-под миномётного огня пятерых товарищей, получивших тяжёлые ранения и доставил их в полевой госпиталь. На протяжении всего пути Шамиль оказывал пострадавшим неотложную помощь, благодаря чему они остались живы.

Старший матрос Егор Бураков, действуя в составе экипажа боевой машины "Ураган", обеспечивал поддержку наступающим российским подразделениям. Под массированным обстрелом Егор умело маневрировал и точными ударами уничтожил миномётный расчёт ВСУ и большое количество живой силы неонацистов. Противник понёс серьёзные потери и в итоге оставил занимаемые позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.