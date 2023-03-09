В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о подвигах наших военнослужащих, которые с честью и мужеством защищают жителей Донбасса.

Рядовой Шамиль Магомедшапиев в ходе освобождения одного из населённых пунктов вывел из-под миномётного огня пятерых товарищей, получивших тяжёлые ранения и доставил их в полевой госпиталь. На протяжении всего пути Шамиль оказывал пострадавшим неотложную помощь, благодаря чему они остались живы.

Старший матрос Егор Бураков, действуя в составе экипажа боевой машины "Ураган", обеспечивал поддержку наступающим российским подразделениям. Под массированным обстрелом Егор умело маневрировал и точными ударами уничтожил миномётный расчёт ВСУ и большое количество живой силы неонацистов. Противник понёс серьёзные потери и в итоге оставил занимаемые позиции.

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