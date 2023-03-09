В России растет популярность доставки лекарств на дом

В ряде регионов уже внедрена система электронных рецептов

Завершилась первая неделя эксперимента, в рамках которого в трех российских регионах стартовала дистанционная продажа рецептурных препаратов.

Прием лекарств - строго по расписанию. У Галины Степановны несколько заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата. Каждый выход из дома - большой стресс.

Идея дистанционной покупки лекарств появилась еще в пандемию, и осуществилась наполовину - с весны 20-го года можно заказать онлайн медикаменты, но привезти могут лишь те, на которые не требуется рецепт. За остальными нужно было идти в аптеку. Но уже с 1 марта стартовал эксперимент, который сделает доступными для дистанционной продажи и многие рецептурные препараты.

Перечень, утвержденный Минздравом, ограничен. Нельзя будет заказать с доставкой лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества. Исключены из эксперимента и льготные медикаменты. Из полутора тысяч международных непатентованных наименований к продаже предлагается разрешить около 900.

В Москве, как и в двух других регионах-участниках - в Подмосковье и Белгородской области, уже внедрена система электронных рецептов. В столице за два года их выписано уже больше 37 миллионов.

"С января 2022 года лекарства по льготным электронным рецептам стало возможным получать в коммерческих аптеках, подключенных к ЕМИАС... К пилотному проекту уже присоединились 340 аптек из 16 аптечных сетей", - сообщили в Депздраве.

Подключиться к эксперименту можно по желанию, для этого нужно соблюсти ряд условий и технических требований, зачастую затратных для бизнеса.

"Мы готовимся к технической реализации участия в этом проекте - должны получить аттестат на безопасность персональных данных, должны доработать свое ПО, чтобы мы видели эти рецепты. Алгоритм, который заявлен на сегодня, достаточно понятен", - рассказал Александр Филиппов, председатель Российской ассоциации аптечных сетей.

Одна из составляющих этого алгоритма - идентификация личности заказчика лекарства при доставке. И как это будет выглядеть на практике, пока непонятно, возможно, курьеры будут просить показать паспорт.

Во врачебном сообществе инициативу воспринимают положительно. Готовы к возможным трудностям и большей ответственности - правильно выписать рецепт и загрузить его в систему.

Эксперимент рассчитан на три года - за это время предстоит провести огромную работу, чтобы доставка лекарств на дом по цифровым рецептам стала реальностью и привычной частью жизни.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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