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В Тбилиси начались столкновения между полицией и митингующими

08:30
  • четверг
  • 09 марта 2023

Движение частично перекрыто

В Тбилиси в ночь на четверг, 9 марта, продолжаются стычки между полицией и митингующими. Накануне перед зданием парламента Грузии начался митинг против принятия закона об иностранных агентах.

Несколько сотен протестующих находятся на проспекте Руставели и пытаются устанавливать баррикады, для чего используют скамейки, мусорные баки. Некоторые участники протестов использовали пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью.

Полиция периодически применяет слезоточивый газ и задерживает участников акции, сообщает "Интерфакс".

Как отмечает РИА Новости, движение на проспекте Руставели перекрыто людьми плоть до площади Республики. Есть пострадавшие, им оказывают помощь медики.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек пострадали во время протестов в Грузии. Многим из них потребовалась госпитализация.

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