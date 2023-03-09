Зеленский пообещал не применять западное оружие на территории России

Москва неоднократно предупреждала о последствиях ударов по российской территории

Украина не намерена использовать западные дальнобойные вооружения для атак по российской территории в случае их получения. Об этом в среду, 8 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как утверждает Зеленский в интервью телеканалу CNN, "нас не интересует российская земля".

По словам украинского президента, у ВСУ "нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра", поэтому он настаивает на необходимости получения от Запада дальнобойного оружия, поскольку "если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений еще дальше, они больше не смогут нам угрожать".

Ранее Зеленский заявлял, что артиллерия нужна Украине не для того, чтобы наносить удары по территории России, а для того, чтобы вернуть под контроль территории, которые Киев считает своими. Также ВСУ нужны танки.

В российском МИД при этом отмечали, что Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, для чего все более активно накачивают Украину вооружениями.

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