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Разведка США назвала российский ядерный арсенал самым мощным в мире

09:16
  • четверг
  • 09 марта 2023

Вашингтон утверждает, что Москва продолжает разрабатывать ракеты большой дальности

Россия располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным ядерным арсеналом, продолжает наращивать и модернизировать его. Такой вывод содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества "О мировых угрозах", который в четверг, 9 марта, цитирует ТАСС.

Согласно документу, Россия "продолжает совершенствовать" ядерные ракеты большой дальности, а также подводные системы доставки, способные "обходить системы ПРО США".

Авторы отчета утверждают, что российская сторона "наращивает и модернизирует" нестратегические вооружения, способные нести "как ядерный, так и неядерный заряд".

В отчете отмечается, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства "сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников".

Ранее российские военные рассказали, что в России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. Она "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".

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