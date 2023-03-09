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Российские силы продвигаются к центру Артемовска

11:39
  • четверг
  • 09 марта 2023

Противник отступает

В зоне спецоперации российские десантники взяли штурмом сразу пять опорных пунктов украинских националистов. Замаскированные окопы в лесополосе наши разведчики обнаружили с помощью беспилотников. Противник был вынужден оставить позиции и отступить, в спешке бросая западное оружие. Отчаянные попытки спастись радикалы предпринимают и в окруженном Артемовске. Российские штурмовые группы квартал за кварталом продвигаются в центр города.
Шойгу назвал взятие Артемовска залогом дальнейшего наступления

Дубово - Васильевка. Еще один пригородный поселок в четверг утром полностью освобожден. Сейчас спецназ продвигается к центру самого Артемовска. По пути - брошенные позиции ВСУ. Через весь двор - траншеи. Дальше окоп уходит под фундамент пятиэтажки. В подвал. Бойцы говорят – нередко радикалы не выпускали людей из квартир и держали в заложниках. По таким домам артиллерией не били. Приходилось врываться в подъезды. А потом забрасывать цокольное помещение гранатами. Без применения техники освобождали и храм.

Боевики уходят из Артемовска мелкими группами. По щиколотку в грязи. Выехать колонной практически невозможно. Сразу накроет российская артиллерия и авиация.

Охота за техникой ВСУ под Артемовском идет постоянно. Но основная цель – танки, которые боевики пытаются перебросить под Часов Яр. И хоть как-то сдержать наступление российских войск.

Сегодня вся мощь артиллерии на донецком фронте сосредоточена на Авдеевке. Позиции ВСУ и российских подразделений отделяют где 200 метров, где километр. В лоб Авдеевку не взять. Поэтому штурмовые группы окружают ее с флангов. Подбираясь к пригородному Дзержинску.

В Авдеевке у националистов - батареи натовских пушек и американских "Хаймарсов". Оттуда они постоянно обстреливают Донецк, Горловку и все поселки вокруг. Но с каждым днем натиск на авдеевскую группировку все сильнее.

Сейчас российские подразделения штурмуют окрестности Красногоровки. А накануне с боем взяли поселок Веселое. Авдеевка как укрепрайон ВСУ, говорят военные, вполне может превратиться во второй Артемовск. Командование боевиков уже вынуждено бросать на передовую новобранцев, которые прошли трехдневную подготовку и едва научились обращаться с автоматами.

В штурмовые группы мобилизуют и солдат, не имеющих реального боевого опыта. Водителей, поваров, связистов. Как результат - большие потери. Например, всего за несколько дней стрелковый батальон, переброшенный из Одессы, потерял две трети своего состава. Из более полутысячи солдат и офицеров осталось всего 200.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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