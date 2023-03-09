Массовые беспорядки в Грузии: что сейчас происходит в Тбилиси

Утром парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах

На фоне массовых беспорядков в Грузии правящая партия в четверг отозвала из парламента законопроект об иноагентах. Решение принято для стабилизации обстановки. Оппозиция тут же отменила брифинг, на котором собиралась представить масштабный план по организации акций гражданского неповиновения по всей стране. Несколько дней в Тбилиси шли многотысячные митинги противников действующей власти.

Только под утро грузинский спецназ всё-таки вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели в центре Тбилиси. Тысячи людей пришлось разгонять водомётами и слезоточивым газом. Тем не менее, протестующие своего добились. Утром парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах, из-за которого в столице вот уже три дня бушуют акции протеста.

Самый крупный митинг с участием более 10 тысяч протестующих прошёл накануне днем. Толпа выкрикивала антиправительственные и антироссийские лозунги, провоцировала правоохранителей. Люди уверены – "прокремлевское" правительство пытается свернуть с пути к евроинтеграции.

Тем не менее, закон об иностранных агентах есть и в США, и в России, и в ряде других государств. Однако оппозиция называет эту риторику исключительно российской политической инициативой. На стороне протестующих выступила и президент Грузии, которая сейчас находится в США.

Слова Саломе Зурабишвили о близости к народу, конечно, от лукавого. Она и свою речь записала на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке. При этом грузинскую оппозицию финансирует из американского бюджета. А нынешняя правящая партия новым законопроектом только подлила масла в огонь.

Минувшей ночью протестующие пошли на крайние меры – забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Пострадали по меньшей мере 50 силовиков. Ситуация очень напомнила украинский майдан в 2014-м. Тогда радикалы делали то же самое. Правда, разбивать палаточный лагерь перед парламентом оппозиционеры пока не собираются.

Сейчас Грузия на пороге бедности из-за разрыва экономических связей с нашей страной. Кроме того, запад ей всё время грозит отменой евроинтеграци, утверждая, что местная власть слишком лояльно относится к России.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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