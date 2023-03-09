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В США сошел с рельсов товарный поезд

11:51
  • четверг
  • 09 марта 2023

Есть пострадавшие

Новая серия техногенных катастроф в США. В Западной Вирджинии сошёл с рельсов товарный поезд. В локомотиве вспыхнул пожар. В этот момент там находились три человека.

Все получили травмы. Часть состава рухнула в реку. На поверхности воды горит солярка. Госслужбы проверяют степень загрязнения и выясняют, есть ли опасность для населения ближайших населённых пунктов.

Чуть ранее сошёл с рельсов поезд в Оклахоме. Как сообщается, опасных веществ он не перевозил. ЧП и в Алабаме - загорелась нефтяная вышка. Там хранится множество опасных химикатов. Токсичный дым окутал соседний город. Ущерб, нанесённый окружающей среде, пока только предстоит оценить.

Подобные катастрофы происходят в стране едва ли не ежедневно. Из возможных причин называют халатность, несоблюдение норм безопасности и диверсии.

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Товарный поезд сошел с рельс в США
Товарный поезд сошел с рельс в США
Товарный поезд сошел с рельс в США
Товарный поезд сошел с рельс в США
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