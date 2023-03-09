Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кирилла Елизарова

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Заниматься плаванием и найти настоящих друзей мечтает герой нашего сюжета - 9-летний Кирилл Елизаров. Четыре года назад ему поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже перенёс семь курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Лечение дало результат, но болезнь снова прогрессирует. Чтобы её победить, ребёнку необходим специальный препарат стоимостью более двух миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кирилла. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Компания мягких игрушек – это единственные друзья девятилетнего Кирилла. К сожалению, он не может дружить с другими детьми, так как не ходит в школу. Вся его жизнь - это больницы и капельницы. Когда Кириллу исполнилось пять, родители узнали, что их единственный сын смертельно болен.

"У него появились синячки на ногах, плохое самочувствие. Мы пошли обследоваться. И врачи поставили этот страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз", - рассказала мама мальчика Анна Елизарова.

С тех пор семья живет в постоянном кошмаре: позади семь тяжелейших химиотерапий, трансплантация костного мозга. Лечение помогает, но ненадолго: болезнь засыпает, а потом возвращается. Вот и сейчас - новый рецидив. Опухолевых клеток стало в два раза больше. Надежда вновь сменилась отчаянием.

"Это было ужасно. Потому что и у ребёнка уже какие-то свои детские мечты появились, он хотел ходить на плавание. А тут все началось сначала, и опять эта химия, и она уже была более агрессивной", - говорит Анна Елизарова.

Каждый день Кирилл с мамой приходят в онкологическую больницу сдавать контрольные анализы. Мальчик сейчас находится в ремиссии, но показатели его крови вызывают тревогу у врачей.

"Если он сейчас выйдет в рецидив, то мы уже можем не достичь ремиссии, а высокую дозу химиотерапии нет возможности проводить, потому что пациент уже достаточно залеченный", - сообщила Светлана Разумова, онколог института гематологии трансплантологии имени Р.М. Горбачевой.

Единственная надежда на выздоровление, говорят врачи, это если Кирилл прямо сейчас начнет принимать таргетный препарат, который действует направленно. Он распознает опухолевые клетки и учит иммунитет человека с ними бороться. Но лекарство это редкое, новое и в России пока не зарегистрировано. Деньги из госбюджета на него выделить нельзя. Курс стоит 2 182 557 рублей.

Семья родом из Ульяновска, работает только папа. Большая часть его зарплаты уходит на аренду комнаты в Петербурге, чтобы сын и жена могли жить поближе к больнице, в которой лечится Кирилл.

"Мы очень просим помочь нам приобрести этот препарат, потому что сумма очень большая, для нашей семьи это, конечно, очень тяжело", - говорит Анна Елизарова.

Дома Кирилла ждут бабушка, прабабушка и любимый котенок Фокс. Он уже успел вырасти, пока хозяин в отъезде. Родные по несколько раз в день звонят в Петербург, спрашивают, как анализы, переживают.

В такие моменты, признается мама, самое трудное - ей не заплакать, не показать, как тяжело дается ожидание. Кирилл только недавно понял, как серьезно болен, и изо всех сил старается поддержать маму, видя, как ей тяжело.

"В какие-то моменты он меня даже больше подбадривает, чем я его. Я расстраиваюсь за него, очень переживаю, боюсь, а он мне всегда говорит: мам, всё хорошо, все нормально, я себя хорошо чувствую", - рассказала Анна Елизарова.

Мама Кирилла очень надеется, что в нашей огромной стране найдется достаточное количество неравнодушных людей, чтобы собрать нужную сумму. Даже самая маленькая помощь для ее сына - это шажок к победе. Сам он сейчас занят созданием большой картины из алмазной мозаики - хочет повесить ее в гостиной, когда они вернутся домой.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Ждать Кирилл не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Елизарова, программа 1627

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