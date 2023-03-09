Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков в ЖК "Царицыно"

С каждым обманутым дольщиком была проведена индивидуальная работа

В Москве завершили строительство жилого комплекса "Царицыно" – крупнейшего проблемного объекта города. Это 14 корпусов общей площадью порядка 650 000 кв. метров. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как подчеркнул градоначальник в своем личном блоге, квартиры в этих корпусах приобрели почти 5 000 дольщиков, значительная часть которых уже получила жилье. До конца 2023 года все остальные пострадавшие граждане получат ключи от своих квартир.

Собянин напомнил, что возведение жилого комплекса на 6-й Радиальной улице, вл. 7 было начато еще в 2006 году. Застройщик АО "МКХ" обещал сдать объект в 2012 году, "но, как говорится, что-то пошло не так". История ЖК "Царицыно" стремительно обрастала огромным шлейфом уголовных дел и судебных разбирательств, а попытки правительства Москвы договориться о возобновлении строительных работ так ни к чему и не привели.

В результате было принято решение в рамках процедуры банкротства передать объект городскому застройщику. С каждым обманутым дольщиком была проведена кропотливая индивидуальная работа по восстановлению его законных прав. Силами города были достроены все брошенные корпуса. В ближайшие годы предстоит завершить строительство социальной инфраструктуры.

Мэр Москвы отметил, что в городе остаются и другие проблемные объекты, строительство которых было начато до вступления в силу закона о счетах эскроу. Осталось восстановить в своих правах еще порядка 5,5 тысячи обманутых дольщиков.

Проблему обманутых дольщиков в России помогают решить эскроу-счета. Деньги лежат в банке и передаются застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее предложил немного ускорить процесс и давать доступ к средствам, когда на руках окажется положительное решение Госстройнадзора.

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