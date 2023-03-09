"Драма из Голливуда": Медведев оценил слухи о подрыве "Северных потоков" проукраинской группировкой

По мнению замглавы Совбеза, это "тупая американская пропаганда"

Утверждения о причастности к подрывам на газопроводах системы "Северный поток" некой проукраинской группировки являются очередной постановкой. Такое заявление сделал в четверг, 9 марта, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, подобные заявления — это "очередная эпическая драма родом из Голливуда" и "сиквел фильма, который был посвящен химическому оружию Саддама с демонстрацией пробирок в ООН".

Авторы этой версии, как пишет Медведев, пытаются убедить мир, что диверсия на "Северных потоках" не связана с "бандеровским Киевом", Европой, Америкой и "прочим заболевшим русофобской истерией западным миром", а взрывы устроили "просто герои-одиночки, вступившие в схватку с клятыми москалями".

Однако это, по мнению политика, "тупая американская пропаганда", в которую уже "не верят даже отравленные ею европейские обыватели". По этой причине "фильм и провалился сразу после премьеры", однако мы ждем продолжения и "запаслись попкорном", отметил замглавы Совбеза.

7 марта в американских СМИ появились сообщения о новых разведданных США, который свидетельствуют о причастности к подрывам "Северных потоков" некой проукраинской группировки. Источники The New York Times заявили, что взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов. Не исключено при этом, что в прошлом члены группировки проходили специальную подготовку.

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