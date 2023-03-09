ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пятиэтажка в Чите частично обрушилась из-за взрыва газа

10:21
  • четверг
  • 09 марта 2023

Есть пострадавшие

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите. Об этом в четверг, 9 марта, рассказала пресс-служба правительства Забайкальского края.
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Ульяновске

В региональной администрации отметили, что пока известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе — у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается, сообщает РИА Новости.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что взрыв бытового база произошел без последующего горения на пятом этаже. В результате произошло обрушение балконов ближайших квартир на четвертом и пятом этажах дома.

К ликвидации последствий взрыва бытового газа в пятиэтажке привлечены 35 человек и 9 единиц техники. Уже спасены восемь человек.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона в одной из квартир на пятом этаже.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Взрыв газа в Чите
Взрыв газа в Чите
Взрыв газа в Чите
Взрыв газа в Чите
Взрыв газа в Чите
Взрыв газа в Чите
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.