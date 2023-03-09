Пятиэтажка в Чите частично обрушилась из-за взрыва газа

Есть пострадавшие

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите. Об этом в четверг, 9 марта, рассказала пресс-служба правительства Забайкальского края.

В региональной администрации отметили, что пока известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе — у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается, сообщает РИА Новости.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что взрыв бытового база произошел без последующего горения на пятом этаже. В результате произошло обрушение балконов ближайших квартир на четвертом и пятом этажах дома.

К ликвидации последствий взрыва бытового газа в пятиэтажке привлечены 35 человек и 9 единиц техники. Уже спасены восемь человек.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона в одной из квартир на пятом этаже.

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