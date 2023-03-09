На взявшего ребенка в заложники россиянина завели дело

Мальчик в безопасности

Полицейским удалось убедить сдаться мужчину, который заперся в квартире в Нижневартовске с ребенком.

Злоумышленника задержали, сообщило УМВД по Югре. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Инцидент произошел утром 9 марта на улице Северная в Нижневартовске. Пьяный 45-летний мужчина заперся в квартире с трехлетним сыном, начал угрожать самоубийством и открыл стрельбу с балкона. В полицию заявила жена мужчины.

В результате переговоров житель Нижневартовска все-таки отпустил ребенка. Его жизни ничего не угрожает.

"Мальчик эвакуирован. Он жив, здоров. Ему ничего не угрожает", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"