На взявшего ребенка в заложники россиянина завели дело

Мальчик в безопасности
Полицейским удалось убедить сдаться мужчину, который заперся в квартире в Нижневартовске с ребенком.
Злоумышленника задержали, сообщило УМВД по Югре. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.
Инцидент произошел утром 9 марта на улице Северная в Нижневартовске. Пьяный 45-летний мужчина заперся в квартире с трехлетним сыном, начал угрожать самоубийством и открыл стрельбу с балкона. В полицию заявила жена мужчины.
В результате переговоров житель Нижневартовска все-таки отпустил ребенка. Его жизни ничего не угрожает.
"Мальчик эвакуирован. Он жив, здоров. Ему ничего не угрожает", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"