В Москве вновь выросли рекордные сугробы

Жителей столицы призвали не ждать раннюю весну

Сугробы в Москве выросли до 42 см на главной метеостанции столицы к утру четверга, 9 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как подчеркнул метеоролог, высота сугробов в Москве вновь побила рекорд этой зимы — это "еще один подарок от погоды к 8 марта".

Вильфанд также отметил, что в других районах Москвы высота снежного покрова составляет 45-46 см. В Московской области местами наблюдаются сугробы более полуметра, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил, что "на этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но "дыхание весны" будет иметь место". При этом "самая сложная, неприятная погода" ожидалась во второй половине дня в среду, в праздничный выходной.

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