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ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

11:05
  • четверг
  • 09 марта 2023

Пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

Инцидент произошел в поселке Навля. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Беспилотник уничтожен.

"Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

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Беспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ
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