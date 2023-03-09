На ЗАЭС рассказали о работе станции после отключения от украинской ЛЭП

9 марта Киев отключил последнюю ЛЭП, питавшую Запорожскую АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает работу, запасов топлива достаточно. Об этом в четверг, 9 марта, рассказали в пресс-службе объекта.

Рано утром 9 марта украинская сторона отключила последнюю ЛЭП, Днепровскую, питавшую Запорожскую АЭС.

В результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Все системы безопасности сработали штатно. Запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, и они постоянно пополняются, подчеркнули в пресс-службе.

При этом первый и третий блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской атомной электростанции (АЭС). По словам чиновника, проработку этого сценария осуществляет "режим Зеленского с помощью западных ресурсов". Рогов предупредил, что "они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции".

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