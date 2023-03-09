В Грузии отозвали закон об иноагентах после протестов

В стране прошли митинги и массовые беспорядки

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" приняла решение отозвать законопроект об иностранных агентах из парламента на фоне протестов. Об этом в четверг, 9 марта, рассказали в политическом объединении.

Согласно заявлению партии, она приняла это решение "как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества".

При этом "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" планирует объяснить обществу, почему было необходимым принятие закона об иноагентах, в том числе в ходе встреч представителей партии с гражданами.

Грузия сохранит мир и стабильность и будет продолжать двигаться к Европе с достоинством, что является принципиальным выбором общества, цитирует заявление партии ТАСС.

После внесения на рассмотрение парламента Грузии закона об иностранных агентах по стране прокатилась волна беспорядков. Их участники протестовали против изменений законодательства. В Тбилиси прошли столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

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