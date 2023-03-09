ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

11:21
  • четверг
  • 09 марта 2023

Музыкант перестал выходить на связь

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в Донецкой Народной Республике (ДНР) и перестал выходить на связь.

Музыкант отправился в ДНР на неделю с благотворительным концертом и гуманитарной помощью. "Он до сих пор не на связи", - сообщила телеканалу "360" его представитель Марина Евстифеева.

Агентство ТАСС пишет, что телефон музыканта выключен. В Сети гуляет якобы последнее видео, снятое рэпером – на кадрах отчетливо слышны автоматные выстрелы, видны руки человека со стрелковым оружием. Судя по всему, автор видео выронил телефон после начала стрельбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Рэпер Птаха
Рэпер Птаха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.