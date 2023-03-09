Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

Музыкант перестал выходить на связь

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в Донецкой Народной Республике (ДНР) и перестал выходить на связь.

Музыкант отправился в ДНР на неделю с благотворительным концертом и гуманитарной помощью. "Он до сих пор не на связи", - сообщила телеканалу "360" его представитель Марина Евстифеева.

Агентство ТАСС пишет, что телефон музыканта выключен. В Сети гуляет якобы последнее видео, снятое рэпером – на кадрах отчетливо слышны автоматные выстрелы, видны руки человека со стрелковым оружием. Судя по всему, автор видео выронил телефон после начала стрельбы.

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