Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до шести

Под завалами остаются люди

Шесть человек пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном доме.

11 человек спасены, в том числе двое детей, сообщили в в ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Ранее сообщалось, что спасатели после объявленной минуты тишины услышали голоса людей, которые остаются под завалами после взрыва.

"После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей", - заявили в ведомстве.

Разбор завалов продолжается. На месте работают сотрудники МЧС, медики, полицейские, поисково-спасательная служба и служба газа.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха в Чите в четверг. В ЧП повреждены два этажа пятиэтажки, пожара не было. Причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона в одной из квартир на пятом этаже.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг ненадлежащего качества" и "Халатность".

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