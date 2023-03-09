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В России госпитализировали 657 человек с COVID-19

11:39
  • четверг
  • 09 марта 2023

Выявлено за сутки 12496 случаев коронавируса

По состоянию на четверг, 9 марта, в России за сутки госпитализировано 657 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе.

Выявлено за сутки 12496 случаев коронавируса, выписано в связи с выздоровлением 12536 человек. Подтверждено 40 летальных исходов.

В Москве за сутки госпитализировано с COVID-19 102 человека, выявлено 2404 новых случая заболевания. Выздоровели 2447 пациентов, скончались 11 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в стране сохраняется активность эпидпроцесса по COVID-19. На девятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 90 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

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