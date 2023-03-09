В Совфеде предупредили о риске "украинского сценария" в Грузии

В стране вспыхнули протесты из-за законопроекта об иноагентах

Риски дальнейшего развития ситуации в Грузии по украинскому сценарию нарастают. Такое мнение в четверг, 9 марта, высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что пока в Грузии "власть отступила под грубым давлением", однако "завтра давление станет только сильнее".

Организаторы антиконституционных действий в Грузии и их хозяева сделают один вывод — насилие и бунт как метод политической борьбы отлично работают в современной Грузии, написал Клишас в своем Telegram-канале.

После внесения на рассмотрение парламента Грузии закона об иностранных агентах по стране прокатилась волна беспорядков и столкновений протестующих с полицией. После этого партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" приняла решение отозвать законопроект об иностранных агентах из парламента.

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