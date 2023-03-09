Китай призвал США сделать шаг навстречу

Нормализация отношений пойдет на пользу всему миру, считают в КНР

США следовало бы подумать о том, что они могут сделать для мира, прежде чем критиковать других. Такое заявление сделала в четверг, 9 марта, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Чиновница прокомментировала доклад американской разведки, согласно которому КНР наращивает свои ядерные возможности для стратегического соперничества с США.

Мао Нин заявила, что "прежде чем критиковать другие страны, Соединенным Штатам, как вооруженной до зубов военной державе, следует поразмышлять, что они могут и должны сделать".

В Китае полагают, что Вашингтону следует пойти навстречу Пекину и вернуть отношения в нормальное, здоровое русло — это пойдет на пользу Китаю, США и всему миру, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что американские власти пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении Китая, если он окажет помощь России в связи со спецоперацией. Пока консультации по этому вопросу находятся на предварительном этапе и в первую очередь ведутся со странами "Группы семи" (G7).

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