Москвичам пообещали "тютчевскую" погоду

Ожидаются резкие колебания метеопараметров

Резкие колебания погоды прогнозируются в столичном регионе, это будет напоминать строки из стихотворения Федора Тютчева. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, эту ситуацию можно будет описать строчками из стихотворения Тютчева: "Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора".

10 марта ожидается "вполне февральский день": ночью до минус 9-12 градусов и днем до минус 2-4 градусов. В ночь на субботу ночная температура прогнозируется январская, до минус 13-15 градусов в Москве и до минус 19 градусов в Подмосковье. Но к концу дня будет стремительное повышение температуры.

К концу дня в субботу воздух прогреется до минус 2 — плюс 1 градуса, а в воскресенье ожидается очень теплая, но сложная погода в регионе. Прогнозируются переохлажденные осадки, днем плюс 3-5 градусов в Москве, по области — даже до плюс 6 градусов. Однако это тепло будет сопровождаться порывистым ветром до 15 м/с, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил, что "на этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но "дыхание весны" будет иметь место". При этом "самая сложная, неприятная погода" ожидалась во второй половине дня в среду, в праздничный выходной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"