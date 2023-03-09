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Собянин осмотрел ход строительства Южного участка МСД

14:47
  • четверг
  • 09 марта 2023

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы

Московским скоростным диаметром ежедневно пользуются 300 тысяч автомобилистов. В четверг мэр Сергей Собянин осмотрел ход строительства Южного участка, который будет введён в эксплуатацию до конца года.

Новая трасса соединит крупные автомагистрали города и улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы с населением порядка 2,5 миллиона человек. Протяженность Южного участка МСД составит 28 километров. А с учётом съездов, развязок и дублёров в рамках проекта будет построено 96 километров дорог.

"Самым главным мегапроектом в области дорожного строительства в Москве в этом году является южное направление МСД. Это участок, который соединяет МКАД и Шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы", - отметил Собянин.

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