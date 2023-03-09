Всемирный день почки: врачи советуют чаще сдавать анализы

Самому очень сложно заметить заболевание

Сегодня Всемирный день почки. Очень важного органа человека, который отвечает за многие функциональные и метаболические процессы. Почки выводят шлаки из организма. Защищают от отравления. А еще регулируют артериальное давление и водно-электролитный баланс.

Но заметить, что с ними что-то происходит, очень сложно. В нефрологическом центре при больнице имени Юдина делают всё возможное, чтобы сохранить здоровье почек своих пациентов. Прежде всего, врачи рекомендуют чаще сдавать самые обычные клинические анализы. А для тех, кто уже столкнулся с болезнью, есть различные формы диализа. В том числе "искусственная почка" и хирургическое отделение для формирования сосудистого доступа.

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