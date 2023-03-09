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В Приднестровье предотвратили покушение на лидера ПМР Красносельского

12:16
  • четверг
  • 09 марта 2023

Преступники действовали по указанию СБУ

Министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья предотвратило покушение на главу республики Вадима Красносельского.

Покушение готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Теракт планировался в центре Тирасполя. Тем самым организаторы теракта рассчитывали на убийство руководства республики и мирных жителей, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

Подозреваемые задержаны, они дают признательные показания, передает РИА Новости. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и подготовке к убийству двух и более лиц.

Ранее МИД России предостерег США, страны НАТО и власти Украины от очередных авантюрных шагов, в частности, в отношении Приднестровья. В ведомстве также отметили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности соотечественникам, миротворцам и военным в Приднестровье, будут расценены как нападение на Россию.

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