В Приднестровье предотвратили покушение на лидера ПМР Красносельского

Преступники действовали по указанию СБУ

Министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья предотвратило покушение на главу республики Вадима Красносельского.

Покушение готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Теракт планировался в центре Тирасполя. Тем самым организаторы теракта рассчитывали на убийство руководства республики и мирных жителей, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

Подозреваемые задержаны, они дают признательные показания, передает РИА Новости. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и подготовке к убийству двух и более лиц.

Ранее МИД России предостерег США, страны НАТО и власти Украины от очередных авантюрных шагов, в частности, в отношении Приднестровья. В ведомстве также отметили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности соотечественникам, миротворцам и военным в Приднестровье, будут расценены как нападение на Россию.

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