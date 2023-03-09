Экоактивисты обеспокоились состоянием реки Мещерихи в Лобне

Местные жители считают, что река отравляется

Рыжая и зловонная! Такой стала река Мещериха в подмосковной Лобне. Ещё недавно это было любимым местом для прогулок, но сейчас местные жители стараются обходить акваторию стороной. И винят в опасных изменениях местные очистные сооружения. У коммунальщиков - иная точка зрения. Кто виноват и когда водоём наконец приведут в порядок?

Это не демонстрация нового месторождения полезных ископаемых. Это река Мещериха в подмосковной Лобне. Она входит во второй пояс водоснабжения Москвы. В месте, где должна сбрасываться чистая вода, образуется гигантский пласт бурой пены. Экоактивисты уверены – это плохо очищенные канализационные стоки, вытекающие с очистных сооружений.

Местные жители утверждают, что река отравляется не первый год. До недавнего времени это место было живописным уголком природы, а водоём – раздольем для рыбаков. Но теперь в радиусе сотни метров к ней даже не подойти. Стойкий запах канализации портит всё впечатление от прогулки.

Сотрудники очистных сооружений с уверенностью заявляют - в реку грязные воды не попадают. На предприятии анализ проводится на всех этапах и контролируется круглосуточно. И позволить себе нарушение технологии очистки они не могут – штрафы огромные.

"У нас профессиональный состав сотрудников. Сотрудники в полном объёме представляют и понимают, что они делают, как они делают", - отметил сотрудник очистных сооружений Михаил Крылатов.

Бурая пена у коллектора сброса с очистных сооружений – это просто совпадение, говорят сотрудники предприятия. Якобы Мещериха давно захламлена, вода в реке застаивается и начинает гнить. Потому образуется запах, меняется цвет и появляется неприглядная грязевая шапка. Но обещают в этом году всё изменить.

"С этого года должны вверх по течению начаться пиловочные работы. И, по-моему, они уже начались. Не знаю, как они прошли мимо нас, мы будем следить за этим. Потому что чистка реки не должна пройти варварски", - рассказал Михаил Крылатов.

Экоактивисты и местные жители на такие заявление смотрят с недоверием. Образование неприглядной пены прямо у стока очистных сооружений считают сомнительным совпадением. Поэтому настаивают на проведении независимой экспертизы воды и проверке предприятия на добросовестность выполнения работ. А после - привлечь виновных к ответственности и русло реки привести в порядок.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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