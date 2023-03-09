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Роспотребназдор проведет День открытых дверей для бизнеса

16:41
  • четверг
  • 09 марта 2023

Специалисты проконсультируют по разным вопросам

В четверг Роспотребназдор проводит День открытых дверей для предпринимателей во всех округах города.

Расскажут о правах и обязанностях бизнесменов. А также о необходимой профилактике, которую следует проводить в офисах. Именно сейчас, в разгар сезонного подъема заболеваний гриппом и ОРВИ.

Кроме того, проконсультируют, как обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и защиту прав потребителя.

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Роспотребназдор
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