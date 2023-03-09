В Подмосковье задержаны подозреваемые в телефонном мошенничестве

Схема использовалась классическая

В подмосковном Орехово-Зуеве задержаны трое молодых людей, подозреваемых в телефонном мошенничестве.

Схема классическая: 81-летней местной жительнице позвонила якобы её родственница и попросила помочь избежать уголовной ответственности за ДТП. По версии мошенницы, она переходила улицу на красный свет, водитель потерял управление и теперь он в больнице. Пенсионерка могла бы насторожиться после такой истории, если бы не странное совпадение.

Псевдо-следователи потребовали 900 тысяч рублей. Таких денег у пожилой женщины не оказалось, и она передала курьеру около 100. Женщина пыталась перезванивать по оставленному номеру телефона, но безрезультатно, и тогда она обратилась в полицию. Преступники уже арестованы. Оказалось, что они причастны к аналогичному преступлению.

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